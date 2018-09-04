الحكام ترفع راية العصيان في وجه مجلس الخطيب

04 سبتمبر 2018 - 02:08 م

ردت لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح على خطاب النادي الأهلي برفض التحقيق مع الحكم الدولي إبراهيم نور الدين بسبب ما ارتكبه من أخطاء تحكيمية خلال لقاء الأحمر والإنتاج الحربي في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

وقال عصام عبد الفتاح، إن التحقيق يكون مع المجرمين وليس الحكام، وحتى إن تم التحقيق مع الحكام يكون ذلك في أمور تتعلق بالذمة المالية أو السمعة.

وواصل: "تطبيق تقنية الفيديو صعب بسبب التكاليف المالية، ولا يطبق إلا في 5 أو 6 دول فقط في العالم، مشيرًا إلى أن الأهلي استند لحديث المحللين في هجومه على نور الدين".