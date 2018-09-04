وصول وفد إعلامى صربى لمطار الغردقة الدولى

حسن حمدان
استقبل اليوم الثلاثاء مطار الغردقة الدولى، وفدًا إعلاميًا مكونًا من 11 صربيا للتسويق، وتنشيط حركة السياحة الصربية بالبحر الأحمر.
جاء ذلك لاستقطاب السائحين الصربيين إلى محافظة البحر الأحمر، خلال التنسيق بين المحافظة ووزارة الخارجية
وقد وافق اللواء أحمد عبد الله على استضافة الوفد على أرض المحافظة طبقًا لمساعى المحافظة المستمرة فى تنشيط حركة السياحة بالمحافظة، مؤكدًا دور الإعلام فى الدعاية للمحافظة وجذب السائحين لها .
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