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وصول وفد إعلامى صربى لمطار الغردقة الدولى

قبلي وبحري

صور الوفد بالمطار
صور الوفد بالمطار

حسن حمدان

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اللحية

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السعد

استقبل اليوم الثلاثاء مطار الغردقة الدولى، وفدًا إعلاميًا مكونًا من 11 صربيا للتسويق، وتنشيط حركة السياحة الصربية بالبحر الأحمر.

جاء ذلك لاستقطاب السائحين الصربيين إلى محافظة البحر الأحمر، خلال التنسيق بين المحافظة ووزارة الخارجية المصرية، وسيقوم الوفد الإعلامي بتغطية إعلامية مميزة لمعالم الغردقة من خلال قيامهم بالرحلات البحرية والسفاري وجولات بالمدينة طوال مدة الزيارة.

وقد وافق اللواء أحمد عبد الله على استضافة الوفد على أرض المحافظة طبقًا لمساعى المحافظة المستمرة فى تنشيط حركة السياحة بالمحافظة، مؤكدًا دور الإعلام فى الدعاية للمحافظة وجذب السائحين لها .

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