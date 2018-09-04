فوزي: "ما عدت أخاف زوار الفجر.. ويا أطبل يا اسكت"

04 سبتمبر 2018 - 02:10 م

وجه الكاتب الصحفي مفيد فوزي عدة أسئلة، للكاتب الصحفي حمدي رزق رئيس تحرير جريدة المصري اليوم بشأن مدى سقف الحرية داخل الجريدة.

وقال "فوزي" خلال مقال مطول نشره بجريدة المصري اليوم، تحد عنوان "هل أنت رقيب علينا": "المفسرون يبحثون أولاً عن هوية صاحب الرأي وماذا يقصد، وأنا أقول ما أعتقد على شاشة تليفزيون في بلدي وما عدت أخاف أو أخشى دقات زوار الفجر على دارى".

وتابع موجهًا عدة أسئلة لـ"رزق": "من أنت؟ رقيب على ما نكتب في ثياب رئيس تحرير؟! وهل أنت مسئول أمام صلاح دياب وعبد المنعم سعيد أم أمام شخص آخر لا نعرفه؟ أم أنت تمارس مهمة "حارس المرمى" كالحضري تصد أجواناً من الرأى صادمة؟ وهل أنت أحد رجالات الوالى ومطلوب منك أن تحافظ على "توازن السفينة"؟

وأضاف متسائلًا: "لو كتبت رأياً يخالف منطق الرئيس فهل تحذفه؟ لو قلت لك إن الرئيس قال فى مؤتمر الشباب إن "بناء المجتمع والشخصية المصرية مهمة مجتمعية وليست حكومية" لو اختلفت وقلت "بل حكومية فى المقام الأول يا ريس" فماذا تفعل، هل تحذف من مقالى "لو قلت إن تهميش أصحاب التجارب يصنع مجتمعاً أعرج!"

وواصل "فوزي" أسئلته قائلًا: "هل تحذف عنوان مقالي "الإدارية لمن؟ لأغنياء القوم أم للمطحونين؟"، هل تحذف من مقالى إذا قلت "توقعت تكريماً لمجدى عبد الغفار، وزير داخلية مصر السابق، فقد أدى مهمته فى وقت عصيب"؟.. هل تشطب عبارة "إن اسم أحمد سعيد يحتاج لإنصاف، وكان أحمد سعيد فى حرب 56 يطلب من العرب إلقاء إسرائيل فى البحر، كان موظفًا عند إعلام التهويل والتهوين"؟.

وتابع "فوزي" في أسئلته لرزق "مانشيت الجورنال الرئيسى، هل تكتبه بنفسك، وما الأخطاء التى تتجنبها كرئيس تحرير؟.. هل التطبيل إحدى الأدوات، لإرضاء الرئيس، وهل لي الحق أن أسأل عن لماذا ظهر توفيق عكاشة على الشاشة ثم اختفى؟!.

وعن سبب هذا المقال قال "فوزي": "لماذا هذا الخطاب؟ هو لأنني أعجز عن الإجابة عن أسئلة على ألسنة الناس، ومنها تصور فئة من البشر أن أي نقد للنظام معناه إبعادي عن الكتابة، ومنها معنى سخيف يقول: "يا تطبل يا تسكت".

واختتم مقاله متسائلًا: "هل تنشر رسالتي كاملة غير منقوصة أم تعيدها لى فى مظروف أنيق وتحافظ على موقعك؟!.