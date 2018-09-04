"ميدو": "من حق الأهلي أن يغضب وأتعجب من الإسماعيلي"

04 سبتمبر 2018 - 02:15 م

أبدى النجم أحمد حسام "ميدو"، لاعب الزمالك والمنتخب الوطني السابق، مساندته للنادي الأهلي في احتجاجه على الحكم إبراهيم نور الدين بسبب ما ارتكبه من أخطاء في لقاء الفريق مع نظيره الإنتاج الحربي ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة الدوري العام.

وقال "ميدو" في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "من حق الأهلي أن يغضب بالمستوى التحكيمي الرديء الذي ظهر به طاقم التحكيم بالكامل في مباراته ضد الإنتاج، وأتعجب مِن عدم اعتراض الإسماعيلي على حكام مباراته أمام الأهلي، الذي لولاهم لخرج الإسماعيلي فائزًا، وأتعجب من إدارة الإنتاج بعدم الاعتراض على عدم طرد الشناوي!!

كان الأهلي طالب في بيانه باللجوء إلى تقنية الـvar للحد من الأخطاء التحكيمية، مهددًا باستقدام حكام أجانب لباقي مبارياته في مسابقة الدوري.