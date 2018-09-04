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وزيرى: مستعدون لترميم آثار حريق متحف ريو دى جانيرو

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وكالات - حنان حمدتو

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أكد الدكتور مصطفى وزيرى، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، أن وزارة الآثار المصرية  على أتم الاستعداد للتدخل ومساعد البرازيليين فى عمليات الترميم وتوفير الأثريين، لكل ما هو متعلق بحريق متحف البرازيل الوطنى.

وأضاف وزيري خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية DMC ، إن الآثار المصرية تتضامن مع البرازيل لما حدث، لأن هذا الحريق يمثل خسارة فادحة للبشرية والتراث الإنسانى.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيرى أمين عام المجلس الأعلى للآثار،700 أن متحف البرازيل الوطنى قطعة أثرية مصرية ما بين المعروض والمخزون.

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