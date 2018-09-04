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دورات تدريبية لتعلم "الكروشيه" بالغردقة ورأس غارب

قبلي وبحري

صور الدورة
صور الدورة

حسن حمدان

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لدعم وتدريب الشباب وخلق وظائف لائقة للشباب ينفذ  تحت رعاية اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر مشروع وظائف لائقة لشباب مصر المنفذ من قبل منظمة العمل الدولية بالتعاون مع فير تريد ايجيبت تدريبات لتطوير الكروشيه بمدينة الغردقة لعدد 16 متدربة من جمعية تنمية المجتمع وجمعية الأمل لذوى الاحتياجات الخاصة خلال الفترة من 1 إلى 6 سبتمبر وأيضًا فى نفس الفترة بمدينة رأس غارب بجمعية تنمية المجتمع .

يأتى التدريب لتعزيز المهارات للعمال اليدوية والتى تمكن الفتيات من البدء فى مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر والتى تفتح أسواق جديدة للعمل دون الاعتماد الكلى على فرص العمل الحكومي.




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