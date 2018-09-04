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"السعد" ينشر صورة لابنه باللحية: "عاوز يبقى مليونير"

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نشر رجل الأعمال أشرف السعد، والمقيم بلندن منذ 20 عامًا، صورة لابنة وهو مطلق اللحية على حسابه الخاص بـ"تويتر".

وقال "السعد" معلقًا على الصورة: "بلال أشرف السعد مسكين افتكر أن أى واحد يربي دقنه ويعمل شيخ هيبقى مليونير".

وتابع: "ما يعرفش إن دى موهبة من عند الله والديك الفصيح من البيضة بيصيح".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تغريدة "السعد" حيث قال حساب يحمل اسم مصرية: "مش كنت تشربه الصنعة يا حاج أشرف.. لو ماعلمتش ابنك هتعلم مين، وبعدين سلو بلدنا الدكتور ابنه يطلع دكتور والمهندس ابنه يطلع مهندس والمليونير بردو ابنه يطلع مليونير معروفة".

وأضاف آخر مازحًا: "منك لله صدمتني يا أشروووف.. أما اروح احلق دقني بقى بلاش قلق وشبهة ع الفاضي ههههه".



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