وزير المالية يكشف خطة مصر لسداد ديونها

04 سبتمبر 2018 - 02:25 م

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية عن خطة الوزارة لإدارة ديون البلاد التي سيتم تطبيقها في المرحلة المقبلة، لافتا إلى أنها ستضع حد أقصى للاقتراض من الخارج وسيتم إرسال الخطة كاملة خلال الأسابيع القليلة المقبلة إلى مجلس الوزراء لدراستها.

وأضاف معيط في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر يورومني في القاهرة: "لم نحدد بعد موعدًا لطرح سندات دولية أو حتى حجم الطرح المتوقع.. سنرسل للحكومة خلال أسابيع خطة لإدارة الدين العام تتضمن وضع حد أقصى للاقتراض الخارجي".

وباعت مصر في أبريل سندات دولية بملياري يورو على شريحتين لأجل ثماني سنوات و12 سنة بعائد 4.7% و5.625% على الترتيب.

وكانت مصر باعت سندات دولارية قيمتها أربعة مليارات دولار في فبراير، في إطار مساعيها لسد عجز الموازنة وتعزيز حيازاتها من العملة الأمريكية.

وفي أواخر 2016، اتفقت مصر على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مرتبط بإصلاحات واسعة تشمل زيادات ضريبية وتخفيضات في الدعم