النقل: اتجاهان لا ثالث لهما لتطوير السكة الحديد

04 سبتمبر 2018 - 02:32 م

قال الدكتور عمرو شعت، نائب وزير النقل، إن الوزارة تسير في خطين متوازيين الآن لإصلاح منظومة القطارات الأول إصلاح السكة الحديد، والثاني بناء شبكة جديدة من على أحدث المستويات العالمية بها قطارات فائقة السرعة، منوهًا بأن وسائل النقل العام داخل إقليم القاهرة تابعة للمحافظة وليست لوزارة النقل، لافتًا إلى أنهم يملكون مترو الأنفاق فقط داخل هذا الإقليم.

وأضاف شعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح المذاع عبر فضائية dmc ، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء منذ توليه الحكومة، اجتمع مع المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية ثلاث مرات، وهذا يعتبر إشارة واضحة لاهتمام الدولة بهذا المرفق الحيوي، مشيرًا إلى أن هذا المرفق لم يكن يهتم به أحد خلال الأعوام السابقة.

وأشار إلى أن الوزارة لديها تفاؤل كبير بتحسن خدمة مرفق السكك الحديدية، متابعًا: "هنقدم حاجة كويسة الفترة اللي جاية لخدمة المواطنين بالمرفق".