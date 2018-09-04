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صحفي إسباني لـ"فيفا":

"وضع صلاح على قائمة أفضل لاعب خطأ لا يغتفر"

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قال الصحفي الرياضي، والكاتب الإسباني، أندي ويست، إن وضع محمد صلاح في القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في العالم خطأ تزامنًا مع استبعاد ليونيل ميسي، نجم برشلونة، لا يمكن السكوت عليه، موضحًا أن أي شخص يعتقد أن "صلاح" يستحق أن يكون على قائمة الـ"فيفا" أكثر من "ميسي" هو خاطئ، وفقًا لقوله .

وكتب أندي ويست، الصحفي في "بي بي سي" وعدة مواقع رياضية أخرى، ومؤلف كتاب "ليونيل ميسي وفن الحياة" على حسابه الرسمي على "تويتر"، بعد إعلان "فيفا" أسماء المرشحين النهائيين لجائزة أفضل لاعب في العالم، "أي شخص يعتقد أن صلاح يستحق أن يكون على قائمة الجوائز لـ"فيفا" قبل ميسي هو خطأ، سهل وبسيط"، وفقًا لما ذكره موقع "جيف مي سبورت" الصادر بالإنجليزية.

وتابع: "فإذا كنت تقيس بالفضيات، يفوز ميسي (2-0) أمام صلاح، وإذا قمت بقياس الأهداف، يفوز ميسي (45-44)، إذا كنت تقيس من خلال أي مقياس أداء آخر، فلن يتم هزيمته فلما الاستبعاد".

وقد أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أمس الإثنين، القائمة النهائية للمرشحين للحصول على جائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم لعام 2018.

وضمت القائمة النهائية كلاً من: محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال ونادي يوفنتوس الإيطالي، ولوكا مودريتش نجم منتخب كرواتيا ونادى ريال مدريد الإسباني، بينما تم استبعاد أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد الإسباني ومنتخب فرنسا، وليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني ومنتخب الأرجنتين.

ومن جهته، نوه الكاتب الرياضي، بأن على الرغم من أن تغريدة سينقسم عليه الرأي العام في  الغرب، إلا أنه من المستحيل المجادلة بالإحصاءات، موجهًا كلامه لـ ميسى: "إذا أخذنا بالأرقام ، كان لديك موسم أفضل من صلاح".

وأضاف أن مع ذلك، يحب معظم عشاق كرة القدم مشاهدة ميسي يلعب كرة القدم وما زالوا يعتبرونه أفضل لاعب على هذا الكوكب".

وأشار الكاتب إلى أن نادي برشلونة لخص حبه الكبير لنجمه، بشكل رائع مساء الإثنين عندما قام بالتغريد: "إنه الأفضل"

وسيتم الكشف عن هوية الفائزين بجوائز الأفضل يوم 24 سبتمبر الحالي بالعاصمة الإنجليزية "لندن" التي تستضيف الحفل السنوي لجوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".


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