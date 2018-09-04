  • الثلاثاء 04 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر04:12 م
بحث متقدم
لحظة تفجير السفارة الأمريكية

أول فيديو للحظة تفجير السفارة الأمريكية

الداخلية

الداخلية توضح حقيقة انفجار محيط السفارة الأمريكية

محكمة

تأييد تغريم مجموعة قنوات "بي إن سبورت" 400 مليون جنيه

صورة الخبر

"وضع صلاح على قائمة أفضل لاعب خطأ لا يغتفر"

السفارة الامريكية

انفجار فى محيط السفارة الأمريكية بـ"جاردن سيتى"

الاهلي والانتاج

خطاب عنيف من الأهلى لـ"الجبلاية" و4 مطالب عاجلة

فوزي

فوزي: "ما عدت أخاف زوار الفجر.. ويا أطبل يا اسكت"

تريزيجيه

بالفيديو.. تريزيجيه يسجل هدفا عالميا في أنقرة

اتفاقية الغاز

تغريم مصر 2 مليار دولار في اتفاقية للغاز

فيفا يتمسك بخصم 6 نقاط من بوليفيا

"فيفا" يعلن قرعة كأس العالم للأندية

هذا ما قالته جميلة إسماعيل عن شريكة حياة المتحرش

آخر الأخبار

جميلة
جميلة

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

حلق شعر رأس المتحرش

#

مدرب أمريكي يضم مصريًا حبًا في «صلاح»

#

ميسي يقرر عدم تمثيل منتخب "التانجو"

#

براد بيت يحرج أنجلينا جولي: دفعت لها 9 مليون وتنكر ذلك

جميلة اسماعيل

التحرش

الاهانة

شريكة الحياة

المتحرش

علقت جميلة إسماعيل، الإعلامية والسياسية المصرية، على الحالة التى تصير عليها شريكة حياة الشخص المتحرش أو الخائن أو المخادع ، مؤكدة أن  هذه  المرأة تكون  فى النهاية  مهانة ومتحملة  آلام شديدة مجتمعيًا.

وقالت إسماعيل خلال تدوينتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "من بين كل الأطراف المعنية، يظل نصيب "شريكة حياة" المتحرش أو المخادع أو الخائن هو الأكبر من الألم والشعور بالإهانة والعجز للأسف".

وأضافت الإعلامية المشهورة: "وإن لم تفصح شريكة حياة المتحرش للمقربين منها وتستمر في الدفاع عنه والإنكار لفترة من الزمن تصبح فى النهاية طرف يسقط من حسابات الجميع ، ضحية من نوع آخر".

وعلق عدد من المتفاعلين على المنشور،  قال أحمد العمدة: " طيب واللى بيحصل فى الحدائق والأماكن العامة بين الشباب والفتيات ده تحرش ولا موش تحرش؟".

وأضاف  ضياء صلاح: "كلامك صحيح"

وتابع حازم هجرس: "أؤيدك بشدة".





تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية".. مصطفى كمال أتاتورك وأزمة الهوية (2/13)

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

الملاك والحقيقة الغائبة

فراج إسماعيل

الكليبتوقراطية..والداء العياء

د. هشام الحمامي

أوهام التضحية بجيل

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» الحكام ترفع راية العصيان في وجه مجلس الخطيب
» "المحمدي" يقود الفراعنة خلفا لـ"الحضري"
» شاهد.. إحباط محاولة تهريب فتاة داخل حقيبة
» زوجتى رأت تمساحًا يهاجمها
» وفاة مؤسس جماعة حقاني المتشددة في أفغانستان
» تعليق نارى لـ"موسى" عن قاتل طفليه بالدقهلية
» فضيحة جنسية تطال منتخب ألمانيا
» سمك بعدسات لاصقة في متجر بالكويت
» جلد امرأتين لممارستهما "المثلية" في سيارة
» ترامب يحذر الأسد من الهجوم المتهورعلى إدلب
» منفذ طعن أمستردام: إساءات فليدرز للإسلام السبب

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • مغرب

    06:20 م

  • فجر

    04:12

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية
مقتل طفلي ميت سلسيل
جومانا مراد