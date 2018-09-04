هذا ما قالته جميلة إسماعيل عن شريكة حياة المتحرش

04 سبتمبر 2018 - 02:45 م

علقت جميلة إسماعيل، الإعلامية والسياسية المصرية، على الحالة التى تصير عليها شريكة حياة الشخص المتحرش أو الخائن أو المخادع ، مؤكدة أن هذه المرأة تكون فى النهاية مهانة ومتحملة آلام شديدة مجتمعيًا.

وقالت إسماعيل خلال تدوينتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "من بين كل الأطراف المعنية، يظل نصيب "شريكة حياة" المتحرش أو المخادع أو الخائن هو الأكبر من الألم والشعور بالإهانة والعجز للأسف".

وأضافت الإعلامية المشهورة: "وإن لم تفصح شريكة حياة المتحرش للمقربين منها وتستمر في الدفاع عنه والإنكار لفترة من الزمن تصبح فى النهاية طرف يسقط من حسابات الجميع ، ضحية من نوع آخر".

وعلق عدد من المتفاعلين على المنشور، قال أحمد العمدة: " طيب واللى بيحصل فى الحدائق والأماكن العامة بين الشباب والفتيات ده تحرش ولا موش تحرش؟".

وأضاف ضياء صلاح: "كلامك صحيح"

وتابع حازم هجرس: "أؤيدك بشدة".







