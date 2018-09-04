الأرصاد: انتظروا هذا الشيء بعد السادسة مساء

04 سبتمبر 2018 - 02:47 م

أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك سحبا منخفضة ومتوسطة على شمال البلاد تعمل على تغييب الشمس لبعض الفترات خلال النهار، بالإضافة إلى ظهور الشبورة المائية على بعض الطرق خاصة القريبة من المسطحات المائية والمزروعات.

وأضاف "عبد العال" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن نسبة الرطوبة ستظل مرتفعة حتى نهاية الأسبوع الجاري، لافتًا إلى أن هناك فرص سقوط أمطار خفيفة بعد السادسة مساءً اليوم على محافظات جنوب البلاد.

وأوضح أن درجات الحرارة على السواحل الشمالية تتراوح ما بين 30 و31 درجة، والوجه البحري والقاهرة تتراوح مابين 35 و36 درجة، وجنوب سيناء وشرم الشيخ والغردقة تتراوح ما بين 38 و39، بينما تتراوح درجات الحرارة على محافظات جنوب الصعيد ما بين 44 و45 درجة.

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