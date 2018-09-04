  • الثلاثاء 04 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر04:12 م
بحث متقدم
لحظة تفجير السفارة الأمريكية

أول فيديو للحظة تفجير السفارة الأمريكية

الداخلية

الداخلية توضح حقيقة انفجار محيط السفارة الأمريكية

محكمة

تأييد تغريم مجموعة قنوات "بي إن سبورت" 400 مليون جنيه

صورة الخبر

"وضع صلاح على قائمة أفضل لاعب خطأ لا يغتفر"

السفارة الامريكية

انفجار فى محيط السفارة الأمريكية بـ"جاردن سيتى"

الاهلي والانتاج

خطاب عنيف من الأهلى لـ"الجبلاية" و4 مطالب عاجلة

فوزي

فوزي: "ما عدت أخاف زوار الفجر.. ويا أطبل يا اسكت"

تريزيجيه

بالفيديو.. تريزيجيه يسجل هدفا عالميا في أنقرة

اتفاقية الغاز

تغريم مصر 2 مليار دولار في اتفاقية للغاز

فيفا يتمسك بخصم 6 نقاط من بوليفيا

"فيفا" يعلن قرعة كأس العالم للأندية

تأييد تغريم مجموعة قنوات "بي إن سبورت" 400 مليون جنيه

قضايا وحوادث

محكمة
محكمة

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

700 مليون جنيه سنويا خسائر "الحديد والصلب"

#

«بريزنتشين» تُنعش خزينة الأهلي بـ400 مليون جنيه

#

400 ألف جنيه رشوة مقابل تخفيض 27 مليونًا ضرائب

#

بطلان حكم تغريم الأهلى 135 مليون جنيه لصالح شركة "مسك"

أيدت المحكمة الاقتصادية اليوم الثلاثاء، تغريم مجموعة قنوات "بي إن سبورت"، ورئيس مجلس إدارتها ناصر الخليفي 400 مليون جنيه.

وأحال النائب العام، مجموعة قنوات "بي إن سبورت" ورئيس مجلس إدارتها ناصر الخليفي، للمحاكمة الجنائية، وكشفت التحقيقات عن أن مجموعة "بي إن سبورت" خالفت المادة (8) من قانون حماية المنافسة، عندما قطعت الإرسال عن المشتركين الذين يتلقون قنوات الشركة عبر القمر الصناعي المصري "نايل سات، بغرض إجبارهم على تحويل أجهزتهم إلى القمر الصناعي القطري "سهيل سات"، الأمر الذي يهدد القمر المصري بالخروج من السوق".

وأكدت التحقيقات أن الشركة، ربطت بين بيع البطولات الدورية، رغم أن كل بطولة تمثل منتجًا منفصلًا وغير مرتبط بغيره.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية".. مصطفى كمال أتاتورك وأزمة الهوية (2/13)

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

الملاك والحقيقة الغائبة

فراج إسماعيل

الكليبتوقراطية..والداء العياء

د. هشام الحمامي

أوهام التضحية بجيل

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» الحكام ترفع راية العصيان في وجه مجلس الخطيب
» "المحمدي" يقود الفراعنة خلفا لـ"الحضري"
» شاهد.. إحباط محاولة تهريب فتاة داخل حقيبة
» زوجتى رأت تمساحًا يهاجمها
» وفاة مؤسس جماعة حقاني المتشددة في أفغانستان
» تعليق نارى لـ"موسى" عن قاتل طفليه بالدقهلية
» فضيحة جنسية تطال منتخب ألمانيا
» سمك بعدسات لاصقة في متجر بالكويت
» جلد امرأتين لممارستهما "المثلية" في سيارة
» ترامب يحذر الأسد من الهجوم المتهورعلى إدلب
» منفذ طعن أمستردام: إساءات فليدرز للإسلام السبب

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • مغرب

    06:20 م

  • فجر

    04:12

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية
مقتل طفلي ميت سلسيل
جومانا مراد