عبد الله يتابع أعمال تركيب كاميرات المراقبة بالغردقة

04 سبتمبر 2018 - 03:03 م

تابع اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، عصر اليوم، أعمال الحفر لتركيب كاميرات مراقبة بمدينة الغردقة.

ومن جانبه وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال تركيب تلك الكاميرات لما تمثله من أهميه لرصد أي مخالفات قد تحدث بالمنطقة، مشيرًا إلى أن البحر الأحمر تستهدف تركيب عدد 432 من كاميرات المراقبة بالشوارع والميادين الرئيسية بمدينة الغردقة تختلف ما بين كاميرات ثابتة وأخرى متحركة بحيث يتم ربطها جميعا بشرطة النجدة بالمحافظة.

وأكد المحافظ أننا نستهدف تغطية جميع مناطق الغردقة بكاميرات المراقبة، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين الجميع لتحديد أماكن تلك الكاميرات والعدد الذي سيتم تركيبه بالميادين والشوارع على أن تكون بمنظر يليق بالمدينة السياحية، من أجل العمل علي تحسين الصورة البصرية والذهنية للمدينة.