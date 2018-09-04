محاكمة ميت.. حبس ضابط انتحر داخل شقته سنة بإمبابة

04 سبتمبر 2018 - 03:05 م

قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، حبس ضابط شرطة بإمبابة، سنة مع إيقاف التنفيذ بتهمة ضرب شخص حتى الموت، وذلك رغم انتحار الضابط قبل الحكم عليه داخل شقته.

كانت نيابة حوادث شمال الجيزة، أمرت بتشريح ودفن جثة ضابط شرطة، عقب انتحاره.

وكشفت التحقيقات الأولية، عن أن ضابط بقسم إمبابة يدعى "طارق.ا" أقدم على الانتحار، قبل الحكم عليه على خلفية اتهامه بضرب مواطن حتى الموت.

وأضافت التحقيقات أنه منذ قرابة عام صفع الضابط المتوفى أحد المواطنين ما أدى إلى وفاته، وبالتحقيق مع الضابط وجهت له النيابة العامة تهمة ضرب أدى إلى الموت، وعقب انتهاء التحقيق معه أحالت النيابة الواقعة إلى المحكمة.

تابعت التحقيقات أن الضابط كان مقررًا له أن يحضر جلسة النطق بالحكم عليه، في التهمة المنسوبة إليه إلا أنه أطلق على نفسه النار من سلاحه، أثناء وجوده بشقته في إمبابة، قبل أن يمثل أمام المحكمة.

وأصدرت المحكمة حكمها على الضابط في القضية بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.