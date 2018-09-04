حبس لاعب الأهلي السابق 10 سنوات للإتجار في المخدرات

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القليوبية

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حبس لاعب كرة القدم

عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الثلاثاء، لاعب كرة قدم بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 150 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في المخدرات.

وردت معلومات للواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، يفيد بضبط لاعب كرة سابق في عدة أندية "الأهلي والإسماعيلي والمصري" وبحوزته 4 كيلو ونصف حشيش.

توصلت التحريات إلى أن المتهم يلعب كرة قدم في نوادى مختلفة ويمتلك كافيه في شبرا الخيمة، يتاجر من خلاله في المخدرات وبعد استصدار إذن من النيابة العامة توجهت قوة كبيرة من رجال المباحث، وألقي القبض على المتهم ويدعى "ي. م" وبالتفتيش عثر بحوزته على 4 كيلو جرام ونصف حشيش.

وتحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة فأمرت بحبسه وتقديمه للمحاكمة فقضت المحكمة بحكمها السابق.

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