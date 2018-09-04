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تأجيل محاكمة المتهمين بقتل أطفال المريوطية

قضايا وحوادث

اطفال المريوطية
اطفال المريوطية

شيماء السيد

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أجلت محكمة جنح الجيزة، ثاني جلسات محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أطفال المريوطية" لجلسة 18 سبتمبر الجاري.

البداية كانت بورود بلاغ يفيد بالعثور على 3 جثث لأطفال بتقاطع شارعي الثلاثيني مع المريوطية دائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة داخل أكياس بلاستيكية وسجادة في حالة تعفن وبهم آثار حروق، وتم تشكيل فريق بحث  أسفرت جهوده إلى التوصل لشاهد رؤية (بائع مشروبات متجول بمنطقة العثور) وبسؤاله قرر أنه حوالي الساعة 11مساءً وأثناء تواجده بمنطقة عمله شاهد مركبة "توك توك" قادمة من الاتجاه العكسي بطريق المريوطية يستقلها سيدتان وطفلة وقامتا بإلقاء سجادة وكيسين من البلاستيك الأسود وانصرف سائق "التوك توك" ثم استقلت السيدتان والطفلة "توك توك" آخر.

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