الداخلية توضح حقيقة انفجار محيط السفارة الأمريكية

04 سبتمبر 2018 - 03:22 م

صرح مصدر أمنى، أنه بتاريخ اليوم 4 الجارى، تمكنت الخدمات الأمنية بمحيط ميدان سيمون بوليفار بدائرة قسم شرطة قصر النيل، من ضبط المدعو عبد الله أيمن عبد السميع - سن 24 - يقيم بالوراق الجيزة، وذلك حال اشتعال حقيبة كان يحملها أعلى ظهره وبها زجاجة بلاستيكية تحتوى على بعض المواد الكيميائية القابلة للاشتعال.

ويشير الفحص المبدئي إلى أن المذكور يعتنق بعض الأفكار المتطرفة، وكان يعتزم استخدامها في عمل عدائى.

وأضاف المصدر، أن انفجار السفارة الأمريكية، لم يسفر عن إصابة المذكور أو حدوث تلفيات أو أى إصابات للمواطنين بالمنطقة.

جاري اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.