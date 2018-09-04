فصل الكهرباء عن 30 منطقة بكفرالزيات السبت المقبل

04 سبتمبر 2018 - 03:27 م

أعلن قطاع كهرباء غرب الغربية، التابع لشركة كهرباء جنوب الدلتا، اليوم الثلاثاء، عن فصل التيار الكهربائي من محطة محولات شمال كفرالزيات، يوم السبت المقبل من الساعة السادسة صباحا، وحتى الثامنة صباحا، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية ومعالجة نقاط ساخنة.

وقالت المهندسة أمانى هاشم رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية، إن المناطق التى سيشملها فصل التيار خلال تلك المدة الزمنية بمركز ومدينة كفرالزيات هى، المطافى، والمستوصف، والمقابر، والثانوى، وهمازين، والجبانة البحرى "أبوعوف"، والجيش، والسريع، والمحكمة، والمركز، والمحطة، والمستشفى العام، ومستشفى الحميات.

وأضافت رئيس القطاع، وجزء من قرية النصارية، وجزء من قرية الدلجمون، ومنطقة السريع وسعفان والمرشحات ومساكن المرشحات، والصنايع، ومصنع المكرونة، وقرية قسطا والعزب المجاورة لها.