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إغلاق 91 منشأة طبية مخالفة خلال حملات تفتيشية بالمنيا

قبلي وبحري

مديرية الصحة بالمنيا
مديرية الصحة بالمنيا

جمال زكى

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اغلاثق منشات

مخالفات التراخيص

أصدرت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالمنيا، قرارات إغلاق إدارى لـ91 منشأة طبية مخالفة، كما أصدرت قرارات ترخيص لـ 9 منشآت طبية خاصة، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية المكبرة التي نظمتها المديرية، بهدف إعادة الانضباط إلى المنظومة الصحية داخل تلك المنشآت الخاصة والحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم.

جاء ذلك خلال المرور على 250 منشأة خاصة ما بين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل لإحكام الرقابة والمتابعة للمنشآت الطبية الخاصة والوقوف على مدى استيفاء هذه المنشآت لكافة الاشتراطات والضوابط الصحية.

وقالت الدكتورة أمنية رجب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن قرارات الإغلاق جاءت لعدم وجود ترخيص عمل لتلك المنشآت وعدم مطابقة المواصفات الصحية ومخالفة شروط وزارة الصحة.

من جانب آخر، حررت المديرية 376 محضرًا مخالفًا للاشتراطات الصحية، كما أعدمت 1354 كيلو من المواد الغذائية و57 لترًا من المشروبات والسوائل خلال حملة نفذتها المديرية بالتعاون مع مباحث التموين للوقوف على المنتجات المعروضة للمواطنين في الأسواق ومنافذ البيع والمنشآت الغذائية (المصانع ـ الأسواق ـ الباعة الجائلين) ومعرفة مدى مطابقتها للاشتراطات الصحية.


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