  • الثلاثاء 04 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر05:55 م
بحث متقدم
محمد صلاح

سر صدمة «صلاح» بعد ترشيحه لجائزة أفضل لاعب في العالم

أرشيفية

تغريم مصر 2 مليار دولار في قضية تحكيم دولي

الشاب المتهم بالتفجير لحظة القبض عليه

نكشف هوية الشاب المتهم بتفجير السفارة الأمريكية

القدس

مخطط إسرائيلى جديد بشأن القدس

الرئيس السيسي

السيسي: هذا هو أقوى سلاح لمجابهة«الثالوث الخطر»

الراهب المجرد يعقوب المقاري

راهب يعلن العصيان وعدم الاعتراف بـ«تواضروس»

السفير الهولندى بالقاهرة لورنس ويستهوف

السفير الهولندى: حكومتنا بريئة من الإساءة للإسلام

لحظة تفجير السفارة الأمريكية

بالفيديو.. اللحظات الأولى لانفجار محيط السفارة الأمريكية

بطاقات تموينية

«التموين» تهدد بوقف مليون ونصف بطاقة تموينية

تجديد حبس أمريكي طعن مواطنًا بالأقصر

حبس لاعب الأهلي السابق 10 سنوات للإتجار في المخدرات

بالبحر الأحمر..

دورات تدريبية للعاملين في مجال الأغذية بالقطاع السياحي

قبلي وبحري

صورة المحافظ
صورة المحافظ

حسن حمدان

أخبار متعلقة
#

نقل القرنية بين الإباحة والتجريم

#

اغتصاب جماعي لـ 5 ناشطات تحت تهديد السلاح بالهند

#

شركة بيانات أمريكية تتنبأ: هذا ما ستحققه مصر بالمونديال

#

«ثروة سوداء» سُتنعش الاقتصاد المصري

دورات

بالبحرالأحمر

تدريبية

السياحي.

للقطاع.

استقبل اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر  اليوم، الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، والدكتورة نجلاء شطا، مدير مديرية الصحة بالمحافظة، والدكتور حسام الدين جميل، مدير عام الطب الوقائي بالبحر الأحمر، لمناقشة سبل التعاون بين قطاع الطب الوقائي والمحافظة الساحلية، ومتابعة صناعة الأغذية والمشروبات بالأماكن السياحية ومدي مطابقتها للشروط الصحية. 

وخلال الاجتماع تم الاتفاق علي قيام فريق مشترك من القطاع الوقائي بوزارة الصحة وإدارة مراقبة الأغذية وصحة البيئة، بالإضافة إلي مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر بالمرور على المنشآت السياحية بنطاق المحافظة الساحلية لمعرفة مدى مطابقتها للاشتراطات الصحية، وكذلك عمل دورات تدريبية للعاملين في مجال الأغذية بالقطاع السياحي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية".. مصطفى كمال أتاتورك وأزمة الهوية (2/13)

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

الملاك والحقيقة الغائبة

فراج إسماعيل

الكليبتوقراطية..والداء العياء

د. هشام الحمامي

أوهام التضحية بجيل

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» مقتل 10 مدنيين في قصف روسي على «إدلب»
» أمير قطر يصدر قوانين حول الإقامة الدائمة والوافدين
» «الأرصاد»: الصعيد أكثر المناطق المهددة بالسيول
» 12 سبتمبر.. الحكم في دعوى عزل «الضباط الملتحين»
» مقتل 4 أشخاص من عصابة سرقة السيارات
» القبض على 7 شباب لتصويرهم فيلمًا وثائقيًا عن تجارة المخدرات
» السفير الهولندى: حكومتنا بريئة من الإساءة للإسلام
» تأجيل محاكمة المتهمين بقتل أطفال المريوطية
» لحظة القبض على المتهم بانفجار السفارة الأمريكية
» تجديد حبس 19 مسلمًا في أحداث طائفية بالمنيا
» محاكمة ميت.. حبس ضابط انتحر داخل شقته سنة بإمبابة

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • مغرب

    06:20 م

  • فجر

    04:12

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية
مقتل طفلي ميت سلسيل
جومانا مراد