استقبل اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر اليوم، الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، والدكتورة نجلاء شطا، مدير مديرية الصحة بالمحافظة، والدكتور حسام الدين جميل، مدير عام الطب الوقائي بالبحر الأحمر، لمناقشة سبل التعاون بين قطاع الطب الوقائي والمحافظة الساحلية، ومتابعة صناعة الأغذية والمشروبات بالأماكن السياحية ومدي مطابقتها للشروط الصحية.
وخلال الاجتماع تم الاتفاق علي قيام فريق مشترك من القطاع الوقائي بوزارة الصحة وإدارة مراقبة الأغذية وصحة البيئة، بالإضافة إلي مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر بالمرور على المنشآت السياحية بنطاق المحافظة الساحلية لمعرفة مدى مطابقتها للاشتراطات الصحية، وكذلك عمل دورات تدريبية للعاملين في مجال الأغذية بالقطاع السياحي.