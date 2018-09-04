دورات تدريبية للعاملين في مجال الأغذية بالقطاع السياحي

04 سبتمبر 2018 - 03:29 م

استقبل اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر اليوم، الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، والدكتورة نجلاء شطا، مدير مديرية الصحة بالمحافظة، والدكتور حسام الدين جميل، مدير عام الطب الوقائي بالبحر الأحمر، لمناقشة سبل التعاون بين قطاع الطب الوقائي والمحافظة الساحلية، ومتابعة صناعة الأغذية والمشروبات بالأماكن السياحية ومدي مطابقتها للشروط الصحية.







