  • الثلاثاء 04 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر05:55 م
بحث متقدم
محمد صلاح

سر صدمة «صلاح» بعد ترشيحه لجائزة أفضل لاعب في العالم

أرشيفية

تغريم مصر 2 مليار دولار في قضية تحكيم دولي

الشاب المتهم بالتفجير لحظة القبض عليه

نكشف هوية الشاب المتهم بتفجير السفارة الأمريكية

القدس

مخطط إسرائيلى جديد بشأن القدس

الرئيس السيسي

السيسي: هذا هو أقوى سلاح لمجابهة«الثالوث الخطر»

الراهب المجرد يعقوب المقاري

راهب يعلن العصيان وعدم الاعتراف بـ«تواضروس»

السفير الهولندى بالقاهرة لورنس ويستهوف

السفير الهولندى: حكومتنا بريئة من الإساءة للإسلام

لحظة تفجير السفارة الأمريكية

بالفيديو.. اللحظات الأولى لانفجار محيط السفارة الأمريكية

بطاقات تموينية

«التموين» تهدد بوقف مليون ونصف بطاقة تموينية

تجديد حبس أمريكي طعن مواطنًا بالأقصر

حبس لاعب الأهلي السابق 10 سنوات للإتجار في المخدرات

فتح 70 فصلًا لمحو الأمية بـ5 مراكز في المنيا

قبلي وبحري

محافظة لمنيا
محافظة لمنيا

جمال زكى

أخبار متعلقة
#

الأنبا مكاريوس: الاعتداء علينا تطور استباقي

#

إصابة 24 شخصًا في حادث تصادم بالمنيا

#

القبض على مسجل خطر متهم بسرقة مجوهرات ذهبية بالمنيا

#

رسالة مبكية من قاهر الأمية للرئيس السيسى

الشباب والرياضة

محافظ المنيا

محو الامية

فتح مراكز

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، عن فتح 70 فصلًا لمحو الأمية بمراكز الشباب خلال شهر أغسطس الماضي؛ تمهيدًا لدخول الدورة الامتحانية القادمة، وذلك ضمن (مشروع المصريون يتعلمون )، ووفقًا لبروتوكول التعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية.

وقال مندي عكاشة، مدير مديرية الشباب والرياضة، إن هذه الفصول التي تم فتحها بمراكز الشباب جميعها تخدم 5 مراكز من محافظة المنيا، وقد اختلفت أعدادها تبعًا للكثافة السكانية، حيث تم فتح 36 فصلًا بمركز مطاي و16 فصلًا بمركز ملوي و7 فصول ببني مزار و 6 فصول بمغاغة و5 فصول بسمالوط.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية".. مصطفى كمال أتاتورك وأزمة الهوية (2/13)

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

الملاك والحقيقة الغائبة

فراج إسماعيل

الكليبتوقراطية..والداء العياء

د. هشام الحمامي

أوهام التضحية بجيل

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» مقتل 10 مدنيين في قصف روسي على «إدلب»
» أمير قطر يصدر قوانين حول الإقامة الدائمة والوافدين
» «الأرصاد»: الصعيد أكثر المناطق المهددة بالسيول
» 12 سبتمبر.. الحكم في دعوى عزل «الضباط الملتحين»
» مقتل 4 أشخاص من عصابة سرقة السيارات
» القبض على 7 شباب لتصويرهم فيلمًا وثائقيًا عن تجارة المخدرات
» السفير الهولندى: حكومتنا بريئة من الإساءة للإسلام
» تأجيل محاكمة المتهمين بقتل أطفال المريوطية
» لحظة القبض على المتهم بانفجار السفارة الأمريكية
» تجديد حبس 19 مسلمًا في أحداث طائفية بالمنيا
» محاكمة ميت.. حبس ضابط انتحر داخل شقته سنة بإمبابة

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • مغرب

    06:20 م

  • فجر

    04:12

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية
مقتل طفلي ميت سلسيل
جومانا مراد