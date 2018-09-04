فتح 70 فصلًا لمحو الأمية بـ5 مراكز في المنيا

04 سبتمبر 2018 - 03:31 م

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، عن فتح 70 فصلًا لمحو الأمية بمراكز الشباب خلال شهر أغسطس الماضي؛ تمهيدًا لدخول الدورة الامتحانية القادمة، وذلك ضمن (مشروع المصريون يتعلمون )، ووفقًا لبروتوكول التعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية.

وقال مندي عكاشة، مدير مديرية الشباب والرياضة، إن هذه الفصول التي تم فتحها بمراكز الشباب جميعها تخدم 5 مراكز من محافظة المنيا، وقد اختلفت أعدادها تبعًا للكثافة السكانية، حيث تم فتح 36 فصلًا بمركز مطاي و16 فصلًا بمركز ملوي و7 فصول ببني مزار و 6 فصول بمغاغة و5 فصول بسمالوط.