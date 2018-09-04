محافظ المنيا يطالب بعمل معارض لمستلزمات المدارس

04 سبتمبر 2018 - 03:36 م

وجه اللواء قاسم حسين قاسم، محافظ المنيا، بتنظيم معارض لمستلزمات المدارس في جميع مراكز المحافظة، على أن تضم جميع احتياجات الطلبة، و مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور ومحاربة غلاء الأسعار، بجانب عدد من السلع التموينية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ لمناقشة تنظيم معارض لمستلزمات المدارس، ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد.

حضر الاجتماع محمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد، ومحمود يوسف وكيل وزارة التموين، ورؤساء المراكز بالمحافظة.

ووجه رؤساء المدن، بضرورة متابعة الاستعدادات الخاصة بالعملية التعليمية وأعمال الصيانة، ومراجعة المدارس في نطاق مراكزهم، والتأكد من استعدادها لبدء العام الدراسي الجديد.