  • الثلاثاء 04 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر05:55 م
بحث متقدم
محمد صلاح

سر صدمة «صلاح» بعد ترشيحه لجائزة أفضل لاعب في العالم

أرشيفية

تغريم مصر 2 مليار دولار في قضية تحكيم دولي

الشاب المتهم بالتفجير لحظة القبض عليه

نكشف هوية الشاب المتهم بتفجير السفارة الأمريكية

القدس

مخطط إسرائيلى جديد بشأن القدس

الرئيس السيسي

السيسي: هذا هو أقوى سلاح لمجابهة«الثالوث الخطر»

الراهب المجرد يعقوب المقاري

راهب يعلن العصيان وعدم الاعتراف بـ«تواضروس»

السفير الهولندى بالقاهرة لورنس ويستهوف

السفير الهولندى: حكومتنا بريئة من الإساءة للإسلام

لحظة تفجير السفارة الأمريكية

بالفيديو.. اللحظات الأولى لانفجار محيط السفارة الأمريكية

بطاقات تموينية

«التموين» تهدد بوقف مليون ونصف بطاقة تموينية

تجديد حبس أمريكي طعن مواطنًا بالأقصر

حبس لاعب الأهلي السابق 10 سنوات للإتجار في المخدرات

ضبط صيدلية بمغاغة تزاول نشاطها رغم إلغاء رخصتها

قبلي وبحري

د امنية رجب
د امنية رجب

جمال زكى

أخبار متعلقة
#

ضبط المتهمين بالسطو المسلح علي سيارة أموال بالقليوبية

#

ضبط كيلو ونصف حشيش بحوزة سائق وعاطل بالقليوبية

اغلاق

صيدلية

محافظة لمنيا

صحة لمنيا

ضبطت إدارة التفتيش الصيدلي بمركز مغاغة بالمنيا، إحدى الصيدليات الخاصة التي تزاول نشاطها رغم صدور قرار إلغاء بالرخصة، وتم ضبط كمية من أدوية الجدول وأصناف أخرى مجهولة المصدر وعينات طبية مجانية معدة للبيع وأدوية منتهية الصلاحية.

جاء ذلك خلال حملة تفتيشية مكبرة نظمتها إدارة التفتيش الصيدلي بإدارة مغاغة الصحية بقرية قفاده للوقوف على تراخيص العمل بتلك المنشآت والأدوية والمستلزمات الطبية المعروضة بها.

من جانبها، قالت الدكتورة أمنية رجب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، مؤكدة استمرار الحملات التفتيشية على كافة المنشآت الطبية؛ من أجل إحكام الرقابة والمتابعة للمنشآت الطبية والصيدليات الخاصة والحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية".. مصطفى كمال أتاتورك وأزمة الهوية (2/13)

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

الملاك والحقيقة الغائبة

فراج إسماعيل

الكليبتوقراطية..والداء العياء

د. هشام الحمامي

أوهام التضحية بجيل

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» مقتل 10 مدنيين في قصف روسي على «إدلب»
» أمير قطر يصدر قوانين حول الإقامة الدائمة والوافدين
» «الأرصاد»: الصعيد أكثر المناطق المهددة بالسيول
» 12 سبتمبر.. الحكم في دعوى عزل «الضباط الملتحين»
» مقتل 4 أشخاص من عصابة سرقة السيارات
» القبض على 7 شباب لتصويرهم فيلمًا وثائقيًا عن تجارة المخدرات
» السفير الهولندى: حكومتنا بريئة من الإساءة للإسلام
» تأجيل محاكمة المتهمين بقتل أطفال المريوطية
» لحظة القبض على المتهم بانفجار السفارة الأمريكية
» تجديد حبس 19 مسلمًا في أحداث طائفية بالمنيا
» محاكمة ميت.. حبس ضابط انتحر داخل شقته سنة بإمبابة

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • مغرب

    06:20 م

  • فجر

    04:12

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية
مقتل طفلي ميت سلسيل
جومانا مراد