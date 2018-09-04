» لحظة القبض على المتهم بانفجار السفارة الأمريكية

04 سبتمبر 2018 - 03:49 م

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو يرصد لحظة القبض على الشخص المتهم، بإلقاء عبوة ناسفة في محيط السفارة الأمريكية.

وظهر بالفيديو المتداول الشخص المتهم وسط مجموعة من الأهالي وعدد من أفراد الأمن، حيث تجمهر بعض المارة قائلين له: "دي كانت في ايدك أنت بتعمل كدا".

وهز انفجار محيط السفارة الأمريكية، منذ قليل، إثر إلقاء عبوة ناسفة بمحيط السفارة بجاردن سيتي.

وقال مصدر بوزارة الداخلية لـ"بي بي سي"، إن شخصًا كان يحمل حقيبة وانفجرت به، دون مزيد من التفاصيل.

ونشرت السفارة الأمريكية في مصر عبر صفحتها على "تويتر"، أنها "على علم بواقعة حدثت في شارع سيمون بوليفار في القاهرة"، مطالبة الجميع بتوخي الحذر.

وأضافت السفارة، أن وسائل المواصلات العامة بالقرب من المنطقة قد تعطلت بسبب الحادث.

ولم تصدر وزارة الداخلية، بيانًا حول الواقعة حتى الآن.

شاهد الفيديو..

https://web.facebook.com/100009445969269/videos/2150487358609442 /