  • الثلاثاء 04 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر05:55 م
بحث متقدم
محمد صلاح

سر صدمة «صلاح» بعد ترشيحه لجائزة أفضل لاعب في العالم

أرشيفية

تغريم مصر 2 مليار دولار في قضية تحكيم دولي

الشاب المتهم بالتفجير لحظة القبض عليه

نكشف هوية الشاب المتهم بتفجير السفارة الأمريكية

القدس

مخطط إسرائيلى جديد بشأن القدس

الرئيس السيسي

السيسي: هذا هو أقوى سلاح لمجابهة«الثالوث الخطر»

الراهب المجرد يعقوب المقاري

راهب يعلن العصيان وعدم الاعتراف بـ«تواضروس»

السفير الهولندى بالقاهرة لورنس ويستهوف

السفير الهولندى: حكومتنا بريئة من الإساءة للإسلام

لحظة تفجير السفارة الأمريكية

بالفيديو.. اللحظات الأولى لانفجار محيط السفارة الأمريكية

بطاقات تموينية

«التموين» تهدد بوقف مليون ونصف بطاقة تموينية

تجديد حبس أمريكي طعن مواطنًا بالأقصر

حبس لاعب الأهلي السابق 10 سنوات للإتجار في المخدرات

شاهد..

لحظة القبض على المتهم بانفجار السفارة الأمريكية

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. اللحظات الأولى لانفجار محيط السفارة الأمريكية

#

انفجار فى محيط السفارة الأمريكية بـ"جاردن سيتى"

#

تركيا تكشف هوية مطلقي النار على السفارة الأمريكية

#

شاهد .. لحظة اعتقال ممثلة إباحية شهيرة بتهم جنسية

انفجار

نشطاء

السفارة الامريكية

بي بي سي

تداول  عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو يرصد لحظة القبض على الشخص المتهم، بإلقاء عبوة ناسفة في محيط السفارة الأمريكية.

وظهر بالفيديو المتداول الشخص المتهم وسط مجموعة من الأهالي وعدد من أفراد الأمن، حيث تجمهر بعض المارة قائلين له: "دي كانت في ايدك أنت بتعمل كدا".

وهز انفجار محيط السفارة الأمريكية، منذ قليل، إثر إلقاء عبوة ناسفة بمحيط السفارة بجاردن سيتي.

وقال مصدر بوزارة الداخلية لـ"بي بي سي"، إن شخصًا كان يحمل حقيبة وانفجرت به، دون مزيد من التفاصيل.

ونشرت السفارة الأمريكية في مصر عبر صفحتها على "تويتر"، أنها "على علم بواقعة حدثت في شارع سيمون بوليفار في القاهرة"، مطالبة الجميع بتوخي الحذر.

وأضافت السفارة، أن وسائل المواصلات العامة بالقرب من المنطقة قد تعطلت بسبب الحادث.

ولم تصدر وزارة الداخلية، بيانًا حول الواقعة حتى الآن.

شاهد الفيديو..

https://web.facebook.com/100009445969269/videos/2150487358609442 /


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية".. مصطفى كمال أتاتورك وأزمة الهوية (2/13)

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

الملاك والحقيقة الغائبة

فراج إسماعيل

الكليبتوقراطية..والداء العياء

د. هشام الحمامي

أوهام التضحية بجيل

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» مقتل 10 مدنيين في قصف روسي على «إدلب»
» أمير قطر يصدر قوانين حول الإقامة الدائمة والوافدين
» «الأرصاد»: الصعيد أكثر المناطق المهددة بالسيول
» 12 سبتمبر.. الحكم في دعوى عزل «الضباط الملتحين»
» مقتل 4 أشخاص من عصابة سرقة السيارات
» القبض على 7 شباب لتصويرهم فيلمًا وثائقيًا عن تجارة المخدرات
» السفير الهولندى: حكومتنا بريئة من الإساءة للإسلام
» تأجيل محاكمة المتهمين بقتل أطفال المريوطية
» لحظة القبض على المتهم بانفجار السفارة الأمريكية
» تجديد حبس 19 مسلمًا في أحداث طائفية بالمنيا
» محاكمة ميت.. حبس ضابط انتحر داخل شقته سنة بإمبابة

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • مغرب

    06:20 م

  • فجر

    04:12

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية
مقتل طفلي ميت سلسيل
جومانا مراد