بالفيديو.. اللحظات الأولى لانفجار محيط السفارة الأمريكية

04 سبتمبر 2018 - 03:49 م

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر لحظة القبض على شاب في محيط ميدان سيمون بوليفار بالقرب من السفارة الأمريكية بالقاهرة.

وكان مصدر أمنى، قد صرح، منذ قليل، بأن الخدمات الأمنية بمحيط ميدان سيمون بوليفار بدائرة قسم شرطة قصر النيل، تمكنت من ضبط المدعو "عبد الله أيمن عبد السميع" - 24 عامًا - يقيم بالوراق الجيزة، وذلك حال اشتعال حقيبة كان يحملها أعلى ظهره، وبها زجاجة بلاستيكية تحتوى على بعض المواد الكيميائية القابلة للاشتعال.

وأضاف المصدر، أن الاشتعال لم يسفر عن إصابة المذكور أو حدوث تلفيات أو أى إصابات للمواطنين بالمنطقة.





