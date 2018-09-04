» تجديد حبس 19 مسلمًا في أحداث طائفية بالمنيا

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النيابة العامة

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احداث طائفية

دمشاو هاشم

قررت اليوم نيابة مركز المنيا تحت إشراف المستشار أحمد الفولي المحامي العام لنيابات جنوب المحافظة، تجديد حبس 19 متهمًا من مسلمي قرية دمشاو هاشم التابعة لمركز المنيا، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتجمهر وإثارة الشغب والتعدي على آخرين على خلفية الاعتراض علي بناء كنيسة دون الحصول على تصريح.

وكنت الأجهزة الأمنية، قد نجحت فى احتواء أزمة طائفية على خلفية اعتراض عدد من أبناء القرية علي بناء كنيسة بدون ترخيص وممارسة الشعائر الدينية بها.


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