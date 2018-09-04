«التموين» تهدد بوقف مليون ونصف بطاقة تموينية

04 سبتمبر 2018 - 04:28 م

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إتاحة تصحيح البطاقات التموينية التى بها أخطاء أمام المواطنين من خلال الدخول مباشرة على موقع إدارة "دعم مصر" لتصحيح الأخطاء الخاصة بالبطاقات التموينية.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنه يمكن أيضًا لأصحاب البطاقات التي بها أخطاء التوجه من خلال مكاتب التموين، ويتم ذلك أثناء قيام المواطنين بإضافة المواليد، حيث يتم تصحيح الأخطاء من خلال مكتب التموين بالدخول على موقع إدارة دعم مصر بمعرفة الموظف المختص لإجراء التصحيح اللازم.

وأهابت الوزارة، المواطنين، سرعة تصحيح بيانات البطاقات التي بها أخطاء حتى يتمكنوا من إضافة المواليد، واستمرار تقديم الخدمات التموينية لهم، منوهة بأن الموقع متاح للدخول عليه، وفى حالة عدم وجود بطاقتك على الموقع تعلم أنها سليمة.

وأكدت الوزارة، أنه بنهاية الأسبوع الأول من شهر نوفمبر 2018، لن تسمح بالصرف لأى بطاقة بها أخطاء.

وكان وزير التموين قد أشار في بيان له، إلى أن نسب البطاقات التي بها أخطاء تبلغ مليون ونصف بطاقة.



