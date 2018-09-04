» القبض على 7 شباب لتصويرهم فيلمًا وثائقيًا عن تجارة المخدرات

04 سبتمبر 2018 - 04:51 م

قرر 7 شباب من «عزبة خير الله» بمنطقة مصر القديمة، استخدام كاميرا صغيرة لتصوير فيلم حول انتشار تجارة المخدرات في منطقتهم.

وزع الشباب الأدوار فيما بينهم، وأدى عدد منهم أدوار ضباط وأمناء شرطة، فيما لعب آخرون أدوار تجار مخدرات، وعند انتهاء التصوير بث الشباب الفيلم على موقع «يوتيوب» الشهير للمقاطع المصورة.

محاولة هؤلاء الشباب أثارت شكوك الشرطة، التي شكلت فريقًا من الأمن العام وأجهزة البحث الجنائي للوصول للمشاركين في الفيلم، وإلقاء القبض عليهم. ووجهت لهم تهم «تصوير فيلم دون تصريح بالمخالفة للقانون وبثه عبر الإنترنت».

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إنها «ضبطت المتهمين بفضل جهود فريق البحث الذي توصل أن مقطع الفيديو تم تصويره بأماكن مختلفة داخل منطقة عزبة خير الله دائرة قسم شرطة دار السلام بالمخالفة لأحكام القانون، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد هوية الأشخاص المشار إليهم وتحديد أدوارهم المزعومة».

وذكر بيان الداخلية أن مقطع الفيديو تضمن لقطات لمجموعة من الأشخاص يتاجرون بالمواد المخدرة بأحد المناطق العشوائية، وقيام آخرين بالإرشاد عنهم لأحد الأشخاص ينتحل صفة ضابط مباحث وبرفقته آخر ينتحل صفة فرد شرطة وحضورهما مستقلان مركبة «توك توك» لضبط متجرى المواد المخدرة.

كما دلت التحريات على أن القائمين بأدوار تجار المواد المخدرة طالب ضبط بحوزته سلاح أبيض عبارة عن سنجة، وترزى وسماك وحلاق وشخص شهرته أشرط (هارب)، فيما أدى دور المرشدين عامل ألوميتال ضبط بحوزته سلاح أبيض عبارة عن سكين، وطالب (مصور مقطع الفيديو) وضبط بحوزته كاميرا التصوير المستخدمة في الواقعة فيما أدى دوري رجلي الشرطة طالب وجزار وضبط بحوزته (طبنجة صوت).

وأوضحت الداخلية أن الشباب اعترفوا بإرتكاب الواقعة، وتصوير مقطع الفيديو المشار إليه دون استخراج التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، وأقر الأول بأنه نظراً لرغبتهم في الشهرة في مجال التمثيل اختمرت في ذهنه فكرة تمثيل فيلم تسجيلى على النحو المشار إليه، ونشره عبر شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» (موقع يوتيوب)؛ وفى سبيل ذلك إستعان بباقى المتهمين وقاموا بتصوير مقطع الفيديو عقب توزيع الأدوار فيما بينهم على النحو المشار إليه، وبمواجهة باقى المتهمين بما جاء بأقوال الأول أيدوها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



