تجديد حبس معصوم مرزوق وحازم عبدالعظيم وشادي الغزالي

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متابعات :عبدالراضي الزناتي

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أمرت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء، بتجديد حبس السفير السابق معصوم مرزوق، ويحيى القزاز عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات و5 آخرين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات الجارية، في القضية الجديدة التي تحمل رقم 1305 لسنة 2018، كما جددت حبس 4 آخرين في قضايا مشابهة.

والمتهمون هم: السفير السابق معصوم مرزوق، ويحيى القزاز عضو حركة 9 مارس، والقيادي بحزب التيار الشعبي تحت التأسيس رائد سلامة، والنشطاء نرمين حسين، وعبدالفتاح سعيد، وسامح سعودى، وعمرو محمد.

ووجهت النيابة للمتهمين من الأول حتى السادس اتهامات: مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، تلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، بينما وجهت للمتهم عمرو محمد اتهامات: الانضمام لجماعة ارهابية وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.

كانت قوات الأمن، قد ألقت القبض على المتهمين، عقب صدور قرار من نيابة أمن الدولة بضبطهم وإحضارهم على ذمة التحقيقات الجارية.

كما جددت النيابة حبس المدون وائل عباس والكاتب الصحفى عادل صبرى والناشطين السياسيين حازم عبدالعظيم وشادى الغزالى حرب لمدة 15 يوما فى اتهامهم بنشر أخبار كاذبة والتحريض على التظاهر في قضايا مختلفة.



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