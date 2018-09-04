» مقتل 4 أشخاص من عصابة سرقة السيارات

04 سبتمبر 2018 - 05:01 م

استهدفت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام، عناصر تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع السرقة بالإكراه.

تعود الواقعة، إلى تلقى الأجهزة الأمنية بلاغات بقيام ملثمين يستقلون سيارة ماركة «كيا» بيضاء اللون بإطلاق أعيرة نارية أمام أحد التجمعات السكنية بامتداد شارع التسعين بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة تجاه أحد المواطنين "مهندس"، أثناء قيادته سيارته الملاكى محاولين استيقافه إلا أنه تمكن من الهرب، وكذا إطلاقهم أعيرة نارية تجاه سائق سيارة نقل بدائرة القسم، مما أسفر عن إصابته بطلق نارى بساقه اليمنى واستولوا منه على مبلغ مالى، وفروا هاربين.

تم تشكيل فريق بحث من قطاع الأمن العام لسرعة ضبط الجناة، حيث وردت معلومات تُفيد بتحرك السيارة التى يستقلها الجناه بطريق العين السخنة بدائرة قسم شرطة القطامية، تم إخطار الخدمات الأمنية وبإعداد الأكمنة اللازمة تم رصد السيارة بذات الطريق وحال مشاهدة مستقليها للقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، فبادلتهم، وخلال التعامل اصطدمت السيارة بالحاجز الخرسانى للطريق وتخلى عنها الجناة محاولين الهرب بالمنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق وأثناء مطاردتهم عاودوا إطلاق الأعيرة النارية، فبادلتهم القوات بالمثل ولقوا مصرعهم.

وبالفحص تبين أنهم « بدر ع. م»، عاطل، 21 سنة، عبدالله ن. س 23 سنة، سائق، سبق ضبطه فى قضيتين "سرقة بالإكراه، مخدرات"، محمد ن. أ 30 سنة، سبق اتهامه فى 3 جنايات "استعمال قسوة، سرقة، سلاح نارى"، محمد إ. س- عاطل، 25 سنة، سبق اتهامه فى جناية "سلاح" وجميعهم مقيمون بناحية عرب جهينة بدائرة مركز شبين القناطر.

وعثر بجوارهم على (2 بندقية آلية وبندقية خرطوش وكمية من الطلقات النارية والفوارغ).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



