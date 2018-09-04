  • الثلاثاء 04 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر05:54 م
بحث متقدم
محمد صلاح

سر صدمة «صلاح» بعد ترشيحه لجائزة أفضل لاعب في العالم

أرشيفية

تغريم مصر 2 مليار دولار في قضية تحكيم دولي

الشاب المتهم بالتفجير لحظة القبض عليه

نكشف هوية الشاب المتهم بتفجير السفارة الأمريكية

القدس

مخطط إسرائيلى جديد بشأن القدس

الرئيس السيسي

السيسي: هذا هو أقوى سلاح لمجابهة«الثالوث الخطر»

الراهب المجرد يعقوب المقاري

راهب يعلن العصيان وعدم الاعتراف بـ«تواضروس»

السفير الهولندى بالقاهرة لورنس ويستهوف

السفير الهولندى: حكومتنا بريئة من الإساءة للإسلام

لحظة تفجير السفارة الأمريكية

بالفيديو.. اللحظات الأولى لانفجار محيط السفارة الأمريكية

بطاقات تموينية

«التموين» تهدد بوقف مليون ونصف بطاقة تموينية

تجديد حبس أمريكي طعن مواطنًا بالأقصر

حبس لاعب الأهلي السابق 10 سنوات للإتجار في المخدرات

أمير قطر يصدر قوانين حول الإقامة الدائمة والوافدين

عرب وعالم

تميم
تميم

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

لاعبة عربية تخالف القانون وتقيم في إسبانيا بطرقة غير شرعية

#

بالفيديو.. «أردوغان» يستقبل أمير قطر بتركيا

#

أمير قطر: سننظم كأس العالم باسم العرب

#

قطر تصدر قانونا جديدا بشأن المقيمين الأجانب

الوافدين

أمير قطر

الإقامة

تميم بن حمد

اللجوء

أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، مجموعة من القوانين والمراسيم والأوامر في مجالات عدة.

وأوضحت وكالة "قنا" القطرية الرسمية أن الوثائق التي صدرت عن "تميم" القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الإقامة الدائمة في البلاد، والقانون رقم 13 لسنة 2018 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 حول تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم في أراضي قطر، وكذلك القانون رقم 11 لسنة 2018 بتنظيم اللجوء السياسي في الإمارة.

وأصدر "تميم" اليوم كذلك المرسوم رقم 40 لسنة 2018 بالموافقة على انضمام قطر إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمرسوم رقم 41 لسنة 2018 بالموافقة على انضمام بلاده إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وصدق أمير قطر أيضا على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الطاقة بين وزارة الطاقة والصناعة القطرية ووزارة الطاقة الأمريكية، الموقعة في مدينة واشنطن بتاريخ 30 يناير من العام 2018.

وقضت المراسيم بتنفيذها والعمل بها من تاريخ صدورها، وأن تنشر في الجريدة الرسمية.

وبالإضافة إلى ذلك أصدر "تميم" قرارات أميرية بتعيين جابر جار الله مسعود الغفراني المري سفيرا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية ساحل العاج، ومحمد جاسم آل جهام الكواري سفيرا فوق العادة مفوضا لدى المكسيك، وفهد محمد يوسف كافود سفيرا فوق العادة مفوضا لدى ماليزيا.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية".. مصطفى كمال أتاتورك وأزمة الهوية (2/13)

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

الملاك والحقيقة الغائبة

فراج إسماعيل

الكليبتوقراطية..والداء العياء

د. هشام الحمامي

أوهام التضحية بجيل

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» مقتل 10 مدنيين في قصف روسي على «إدلب»
» أمير قطر يصدر قوانين حول الإقامة الدائمة والوافدين
» «الأرصاد»: الصعيد أكثر المناطق المهددة بالسيول
» 12 سبتمبر.. الحكم في دعوى عزل «الضباط الملتحين»
» مقتل 4 أشخاص من عصابة سرقة السيارات
» القبض على 7 شباب لتصويرهم فيلمًا وثائقيًا عن تجارة المخدرات
» السفير الهولندى: حكومتنا بريئة من الإساءة للإسلام
» تأجيل محاكمة المتهمين بقتل أطفال المريوطية
» لحظة القبض على المتهم بانفجار السفارة الأمريكية
» تجديد حبس 19 مسلمًا في أحداث طائفية بالمنيا
» محاكمة ميت.. حبس ضابط انتحر داخل شقته سنة بإمبابة

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • مغرب

    06:20 م

  • فجر

    04:12

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية
مقتل طفلي ميت سلسيل
جومانا مراد