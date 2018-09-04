» أمير قطر يصدر قوانين حول الإقامة الدائمة والوافدين

04 سبتمبر 2018 - 05:02 م

أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، مجموعة من القوانين والمراسيم والأوامر في مجالات عدة.

وأوضحت وكالة "قنا" القطرية الرسمية أن الوثائق التي صدرت عن "تميم" القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الإقامة الدائمة في البلاد، والقانون رقم 13 لسنة 2018 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 حول تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم في أراضي قطر، وكذلك القانون رقم 11 لسنة 2018 بتنظيم اللجوء السياسي في الإمارة.

وأصدر "تميم" اليوم كذلك المرسوم رقم 40 لسنة 2018 بالموافقة على انضمام قطر إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمرسوم رقم 41 لسنة 2018 بالموافقة على انضمام بلاده إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وصدق أمير قطر أيضا على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الطاقة بين وزارة الطاقة والصناعة القطرية ووزارة الطاقة الأمريكية، الموقعة في مدينة واشنطن بتاريخ 30 يناير من العام 2018.

وقضت المراسيم بتنفيذها والعمل بها من تاريخ صدورها، وأن تنشر في الجريدة الرسمية.

وبالإضافة إلى ذلك أصدر "تميم" قرارات أميرية بتعيين جابر جار الله مسعود الغفراني المري سفيرا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية ساحل العاج، ومحمد جاسم آل جهام الكواري سفيرا فوق العادة مفوضا لدى المكسيك، وفهد محمد يوسف كافود سفيرا فوق العادة مفوضا لدى ماليزيا.



