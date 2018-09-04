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«نسمة الصباح» تنطلق في عالم الغناء بـ «أنا مصرية»

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نسمه الصباح
نسمه الصباح

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أغنية

نسمه الصباح

باسم مصر وفي حب مصر، انطلقت نسمة الصباح، المطربة الشابة، التي تغنت بـ «أنا مصرية»، واعتبرتها رسالة لكل العالم تعكس سماحة المصريين مسلمين ومسيحيين ومدي ترابطهم، حيث أن الأغنية من كلمات وألحان رامي جمال وتوزيع وسام عبد المنعم.

 لم تتوقف انطلاقة «نسمة» عند حد الأغنية الوطنية، بل تبعتها بكليب «مش حاسه بيك» ألحان ياسر نور، كلمات رفيق وتوزيع إسلام ذكي.

وتستعد الآن لأول ألبوم، إذ تؤكد فيه أنه سيشهد تعاونًا مع ملحنين منهم عمرو طنطاوي ووليد جويد ومصطفي يزن وياسر نور وعلي الخواجة، والمؤلفين محمد سرحان وأحمد حبيب، والموزعين طارق عبد الجابر ومحمد عباس ومحمد علي ومحمد هارون، ويتضمن الألبوم 12 أغنية بينها أغنيتين باللهجة الخليجية.

«نسمة»، تستكمل دراستها للتمثيل وعروضها المسرحية علي مسرح الهناجر، إذ تؤكد «أعشق الغناء والتمثيل وطموحي فيهما بلا حدود».


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