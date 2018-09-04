نكشف هوية الشاب المتهم بتفجير السفارة الأمريكية

04 سبتمبر 2018 - 05:15 م

تمكنت الخدمات الأمنية بمحيط ميدان سيمون بوليفار بمحيط السفارة الأمريكية بالقاهرة، بدائرة قسم شرطة قصر النيل من ضبط المدعو عبد الله أيمن عبد السميع والذي يبلغ من العمر 24 عامًا، و يقيم بالوراق محافظة الجيزة، وذلك حال انفجار حقيبة كان يحملها أعلى ظهره وبها زجاجة بلاستيكية تحتوى على بعض المواد الكيميائية القابلة للاشتعال .

ويشير الفحص المبدئى إلى أن المذكور يعتنق بعض الأفكار المتطرفة وكان يعتزم استخدامها فى عمل عدائى .

لم تسفر الواقعة إلا عن إصابة المذكور أو حدوث تلفيات أو أى إصابات للمواطنين بالمنطقة.

كما تداول النشطاء فيديو للحظة التحقيق مع الشاب، وقد قامت قوات الأمن بعصب عينيه وتجريده من ملابسه.