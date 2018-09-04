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صحيفة عبرية تكشف:

مخطط إسرائيلى جديد بشأن القدس

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وكالات

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كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الثلاثاء، عن مخطط إسرائيلى جديد تدرسه اللجنة المحلية للتنظيم والبناء التابعة لبلدية القدس، الأربعاء المقبل، يقضي ببناء 150 وحدة استيطانية جديدة في حي بيت حنينا شمال المدينة القدس.

وأوضحت الصحيفة أنه سيتم وسيتم تخصيص 75 وحدة سكنية استيطانية للمستوطنين في مستوطنة "رمات شلومو"، بالقرب من محطة القطار الخفيف.

وقالت إن جلسة لجنة التنظيم تعتبر خطوة حاسمة نحو بناء 75 وحدة سكنية لليهود ببيت حنينا وبعد المصادقة المتوقعة وإيداع المخطط سيتم منح 45 يومًا لتقديم الاعتراضات، وبعد ذلك يتم تقديم المخطط إلى اللجنة المركزية للتنظيم والبناء للمصادقة عليها، ويقدر أن يتم الإعلان عن مناقصات البناء ونشرها في مطلع عام 2019.

وأكدت الصحيفة، أنه تم شراء المنطقة المخصصة للبناء في عام 1973 من قبل السفير الإسرائيلي السابق في إيران مئير آزري"، مضيفة أنه على الرغم من ذلك استمر الفلسطينيون في العيش هناك واستعمال الأراضي حتى العام 2012، وتم تهجير وطرد السكان الفلسطينيين من الأرض والعمارة السكنية في أعقاب دعوى قضائية قدمها عضو بلدية الاحتلال أرييه كينج، الذي يشغل منصب مدير صندوق أرض إسرائيل.

يذكر أن 7 عائلات إسرائيلية تعيش في حي "بيت حنينا" وخمسة من الشبان العزاب الذين استولوا على عقارات للفلسطينيين بزعم ملكية اليهود لهذه العقارات، وذلك عبر مستندات ووثائق، وصفها خبراء فلسطينيون بالمزورة، والذي تم عبرها السيطرة على هذه العقارات بعد طرد ساكنها الفلسطينيين.


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