سر صدمة «صلاح» بعد ترشيحه لجائزة أفضل لاعب في العالم

04 سبتمبر 2018 - 05:49 م

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، أمس الإثنين، اختيار نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح ضمن المرشحين في القائمة النهائية لجائزة «The Best » أفضل لاعب في العالم.

ولم يكن يتوقع "صلاح" هذا الترشح، وهو ما ظهر في تغريدة نشرها صباح الإثنين، مرفقة بصورة وهو بمنطقة الساحل الشمالي المصري، حيث يستجم هناك قبل انضمامه إلى معسكر المنتخب المصري.

ونقل موقع "عربي بوست"، عن مصدر مقرب من اللاعب، قوله: إن صلاح تلقى مكالمة هاتفية أخبره صاحبها بالخبر، فوضع يديه على رأسه مدة تزيد على دقيقة وبدا غير مصدِّق للخبر.

وأضاف أن اللاعب ظل يردد كلمة "بجد!" عدة مرات خلال المكالمة، في دلالة على المفاجأة الكبيرة بالنسبة له.

وتضمنت القائمة أيضاً اسم اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد مساهمته في فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، واسم اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش، بعد أدائه الفعال في إيصال منتخب كرواتيا لنهائي كأس العالم.

وبحسب موقع "الفيفا" الرسمي، وقع الاختيار على محمد صلاح، بعد تألقه على صعيد المنتخب المصري، الذي وصل إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ 28 عاماً، إضافة إلى دوره الجوهري في نادي ليفربول الإنجليزي، الذي لعب المباراة النهائية في دوري الأبطال الأوروبي. وسيُكرَّم الفائز باللقب، في أثناء حفل تسليم الجوائز بقاعة الحفلات الملكية بلندن، في 24 سبتمبر 2018.

كما نقل "عربي بوست"، عن رامي عباس، وكيل محمد صلاح، قوله: إن «الفيفا» لم يستطع إسقاط الهداف التاريخي لـ"البريميرليج" في موسم واحد من حساباته، وفضَّله على أسماء كبيرة بحجم أنطوان جريزمان بطل العالم، وليو ميسي نجم برشلونة، على حد تعبيره.

وأضاف أن "مجرد وجود صلاح في مثل هذه القائمة يعد فخراً كبيراً لإفريقيا، وهو خير ردٍّ على من يدَّعون أنه يبحث عن الشهرة على حسابهم".

وكان صلاح قد نافس مودريتش ورونالدو سابقاً على لقب أفضل لاعب لموسم 2017-2018 في أوروبا؛ إذ فاز اللاعب الكرواتي باللقب، في 30 أغسطس 2018.



