19 سبتمبر.. الحكم بإعادة إجراءات محاكمة المتهم بحرق كنيسة كفر حكيم

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اعادة محاكمة

كفر حكيم

حجزت الدائرة 5 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة اليوم، بأكاديمية الشرطة، جلسة إعادة إجراءات محاكمة المتهم عبد الهادي ربيع، في القضية رقم 8672 لسنة 2014 جنايات كرداسة قضية حرق كنيسة "كفر حكيم" بكرداسة، والصادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد، لجلسة 19 سبتمبر الجاري؛ للنطق بالحكم.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي، وعبد الرحمن صفوت الحسيني، وسكرتارية محمد سليمان.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، التورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.

كما وجهت لهم تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل

فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات



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