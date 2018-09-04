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مصر تؤمن نفسها ضد مخاطر تقلبات النفط

الحياة السياسية

مصفاة نفط
مصفاة نفط

وكالات

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النفط

تأمين

تقلبات

كشف مصدر مسؤول، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة وقعت مع بنكين عالميين عقودا خاصة بالتأمين ضد مخاطر تقلبات ارتفاع أسعار النفط.

وأكد المسؤول، بحسب شبكة "روسيا اليوم" أنه لم يتم تحديد موعد بدء عملية التأمين بعد، مشيرا إلى أنه سيتم اختيار الوقت الأمثل لذلك، رافضا ذكر اسم البنكين.

وكانت وزارة المالية ، قد أعلنت في أبريل أنه إذا زاد سعر النفط العالمي بنحو دولار واحد للبرميل فمن المتوقع أن يكون لذلك أثر مالي سلبي على العجز الكلي المستهدف سيبلغ نحو أربعة مليارات جنيه تمثل 0.08 بالمئة من الناتج القومي الإجمالي لمصر.

وتهدف الحكومة إلى تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 5.7 بالمئة وستة بالمئة للسنة المالية الحالية 2018-2019 التي بدأت في الأول من يوليو تموز، مقارنة مع 5.3 بالمئة للسنة الماضية.

ويبلغ العجز الكلي المستهدف 8.4 بالمئة في 2018-2019 بما يوازي 438.594 مليار جنيه، مقارنة مع 9.8 بالمئة تعادل 431.081 مليار جنيه في 2017-2018.


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