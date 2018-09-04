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قتلى وجرحى في قصف جوي إسرائيلي على سوريا

عرب وعالم

قصف جوي إسرائيلي على سوريا
قصف جوي إسرائيلي على سوريا

وكالات - خالد الشرقاوي

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أفادت وكالة "سانا"، التابعة للنظام السوري، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت، اليوم الثلاثاء، لعدة صواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية على مواقع عسكرية في كل من محافظتي حماة وطرطوس.

ونقلت الوكالة عن الأهالي المحليين أن بقايا من "صواريخ العداون الإسرائيلي" سقطت قرب بلدة الناصرة وقرية ضهر القصير بريف حمص الغربي.

فيما أفادت "روسيا اليوم" في خبر عاجل لها، بأن القصف خلف مقتل شخصين وإصابة 5 على الأقل.

وسبق أن ذكرت "سانا" أنه سمع دوي عدة انفجارات هزت منطقة وادي العيون، لافتة إلى أن "الأنباء الأولية تشير إلى عدوان".

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق إسرائيلي رسمي على الحادث.

ونفذت إسرائيل في وقت سابق من العام الجاري سلسلة واسعة من الغارات الجوية على المواقع العسكرية داخل سوريا قالت إنها موجهة ضد تمركز القوات الإيرانية في البلاد أو ردا على تصرفات "عدوانية" من قبل جيش النظام السوري.

وأكدت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مرارا أنها لن تسمح للقوات الإيرانية التمركز عسكريا في سوريا، مصرة على أن إيران تسعى لتوسيع نفوذها، بما في ذلك عبر حليفها "حزب الله" اللبناني، على الأرض السورية من أجل شن هجمات على إسرائيل.

وتؤكد السلطات الإسرائيلية بالتزامن مع ذلك ضرورة تطبيق اتفاقية فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل التي أبرمت في 31 مايو 1974 بجنيف بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة وأنهت رسميا حرب أكتوبر عام 1973.






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