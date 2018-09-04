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مصرع الفنان «خالد التلمساني» في تصادم بجنوب سيناء

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حدث تصادم
أرشيفية - حادث

خالد الشرقاوي

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لقي الفنان خالد عبد القادر التلمساني مصرعه، في حادث تصادم اليوم في مدينة أبورديس التابعة لمحافظة جنوب سيناء.

وكان اللواء أحمد أبو عقيل، مدير أمن جنوب سيناء، تلقى بلاغا من العميد مدحت السقا، مدير إدارة البحث الجنائي يفيد وقوع تصادم مروع بين سيارة ملاكي رقم 213 (ي ق و) وسيارة ربع نقل رقم 9713 (ط ج ص) أمام محطة الشحن فيران على الطريق الدولي أبوريس الطور أسفر الحادث مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين وتبين مصرع الفنان المصري خالد عبد القادر التلمساني، 53 سنة مصر الجديدة وإصابة أبنائه فهد خالد، 10 سنوات، كسر في الفك والساق الأيمن، وسليم خالد، 12 سنة، اشتباه نزيف بالمخ، وتيب خالد، 10 سنوات، بكدمات واشتباه نزيف بالمخ، وشقيقه شاجي عبد القادر 8 سنوات كسور متفرقة.

ونُقل المصابون والجثة إلى مستشفى أبورديس العام تحت إشراف مرفق إسعاف جنوب سيناء، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.



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