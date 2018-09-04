  • الثلاثاء 04 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:28 م
بحث متقدم
علاء مبارك

علاء مبارك: هذا«الهاشتاج»ترك أثرًا كبيرًا في نفوسنا

محطة طاقة فحم (أرشفية)

مصر تبنى أكبر محطة طاقة بالفحم فى أفريقيا

عبدالله رشدي

«رشدي» يحرج عمرو واكد:الفن شئ والخلاعة شئ آخر

نجيب جبرائيل

«جبرائيل» يرد على انشقاق «المقاري» عن الكنيسة: «محتال»

محمد صلاح

سر صدمة «صلاح» بعد ترشيحه لجائزة أفضل لاعب في العالم

الشاب المتهم بالتفجير لحظة القبض عليه

نكشف هوية الشاب المتهم بتفجير السفارة الأمريكية

القدس

مخطط إسرائيلى جديد بشأن القدس

الرئيس السيسي

السيسي: هذا هو أقوى سلاح لمجابهة«الثالوث الخطر»

تجديد حبس أمريكي طعن مواطنًا بالأقصر

حبس لاعب الأهلي السابق 10 سنوات للإتجار في المخدرات

الراهب المجرد يعقوب المقاري

راهب يعلن العصيان وعدم الاعتراف بـ«تواضروس»

«رشدي» يحرج عمرو واكد:الفن شئ والخلاعة شئ آخر

آخر الأخبار

عبدالله رشدي
عبدالله رشدي

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

شاهد.. هكذا احتفل الرئيس الايراني بفوز منتخب بلاده

#

كيف استخدمت "إسرائيل" مكرها في مباراة المغرب وإيران؟

#

شاهد.. تعليق صادم لـ"أديب" على خسارة الأهلي

#

تصريح ناري من عمرو أديب عن زيادة الأسعار

الفن

إحراج

عبدالله رشدى

عمرو واكد

الخلاعة

أثار الفنان عمرو واكد، حالة من الجدل بين مئات المتابعين له عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر» بسبب تدوينة يسخر فيها من وجود أحكام دينية تبيح أغاني وتُحرم أخرى، مشيرًا إلى أن ذلك يعد «هرتلة».

وكتب «واكد» :« هو موضوع في أغاني حلال وحرام ده بجد؟ احنا فعلا وصلنا لكده؟ أنصح بقراءة شعر أبو نواس قبل الهرتلة دي».

فيما رد عليه الداعية الإسلامي الشيخ عبدالله رشدي إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة سابقًا، وقال «: التغني بالكلام الجميل فن، لكن التغني بالكلام الماجن خلاعة، والهرتلة إننا نعتقد إن الخلاعة حلال ونستدل على كدا بشاعر اتسجن بسبب خلاعة أشعاره، وكمان تاب قبل ما يموت».

واختتم رده قائلًا «: الخلاعة شيء والفن شيء تاني، ياريت نفصل بينهم.. تحياتي».

فيما رد عليه «واكد»، وقال«: الشاعر ده تحديدا ما اتسجنش عشان خلاعة أشعاره. هو اتسجن عشان شكك في وجود ربنا ولما غلط في السلطة. مش عشان أشعاره خليعة خالص. أنا جايب سيرته عشان كانوا سايبينه. كنّا مجتمع سايب الناس بحريتها أكتر بكتير».

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية".. مصطفى كمال أتاتورك وأزمة الهوية (2/13)

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

الملاك والحقيقة الغائبة

فراج إسماعيل

الكليبتوقراطية..والداء العياء

د. هشام الحمامي

أوهام التضحية بجيل

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» بالصور.. انفجار سيارة أسفل كوبري فيصل أمام الجامعة
» انخفاض أسعار الذهب 3 جنيهات
» وقف الدراسة في 30 مدرسة بالكويت بسبب تعطل التكييفات
» إصابة 3 صحفيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة
» أمير قطر يصدر قوانين حول الإقامة الدائمة والوافدين
» مصرع الفنان «خالد التلمساني» في تصادم بجنوب سيناء
» راهب يعلن العصيان وعدم الاعتراف بـ«تواضروس»
» «سما المصري»: تقدمت بطلب للعودة كمعيدة بكلية الإعلام
» قتلى وجرحى في قصف جوي إسرائيلي على سوريا
» «الأرصاد»: الصعيد أكثر المناطق المهددة بالسيول
» مقتل 10 مدنيين في قصف روسي على «إدلب»

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • عشاء

    07:50 م

  • فجر

    04:12

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية
مقتل طفلي ميت سلسيل
جومانا مراد