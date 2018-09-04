«رشدي» يحرج عمرو واكد: الفن شيء والخلاعة شيء آخر

04 سبتمبر 2018 - 06:45 م

أثار الفنان عمرو واكد، حالة من الجدل بين مئات المتابعين له عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر» بسبب تدوينة يسخر فيها من وجود أحكام دينية تبيح أغاني وتُحرم أخرى، مشيرًا إلى أن ذلك يعد «هرتلة».

وكتب «واكد» :« هو موضوع في أغاني حلال وحرام ده بجد؟ احنا فعلا وصلنا لكده؟ أنصح بقراءة شعر أبو نواس قبل الهرتلة دي».

فيما رد عليه الداعية الإسلامي الشيخ عبدالله رشدي إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة سابقًا، وقال «: التغني بالكلام الجميل فن، لكن التغني بالكلام الماجن خلاعة، والهرتلة إننا نعتقد إن الخلاعة حلال ونستدل على كدا بشاعر اتسجن بسبب خلاعة أشعاره، وكمان تاب قبل ما يموت».

واختتم رده قائلًا «: الخلاعة شيء والفن شيء تاني، ياريت نفصل بينهم.. تحياتي».

فيما رد عليه «واكد»، وقال«: الشاعر ده تحديدا ما اتسجنش عشان خلاعة أشعاره. هو اتسجن عشان شكك في وجود ربنا ولما غلط في السلطة. مش عشان أشعاره خليعة خالص. أنا جايب سيرته عشان كانوا سايبينه. كنّا مجتمع سايب الناس بحريتها أكتر بكتير».



