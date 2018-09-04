» إصابة 3 صحفيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة

04 سبتمبر 2018 - 06:54 م

أصيب، اليوم الثلاثاء، 3 صحفيين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال تغطيتهم مواجهات اندلعت غربي رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد شهود عيان، في تصريحات متفرّقة لوكالة "الأناضول"، أن 3 صحفيين، فلسطينيان اثنان وثالث بريطاني الجنسية، أصيبوا برصاص مطاطي في القدم.

وأصيب الصحفيون خلال تغطيتهم مواجهات بين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، في قرية رأس كركر، غربي رام الله، وفق المصدر نفسه.

والمصابون هم عصام ريماوي، مصور وكالة أنباء "الأناضول" التركية، وعباس مومني، مصور وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب)، إضافة لصحفي بريطاني لم يعرف بعد اسمه.