» انخفاض أسعار الذهب 3 جنيهات

04 سبتمبر 2018 - 07:06 م

تراجعت أسعار الذهب بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم متأثرة بانخفاضه بالأسواق العالمية وسط المخاوف من اضطرابات الأسواق الناشئة.

وأشار إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب، في تصريحات صحفية، إلى أن عملات الأسواق الناشئة شهدت انخفاضًا كبيرًا مثل البيزو الأرجنتيني والليرة التركية والراند الجنوب أفريقي والريال البرازيلي والروبية الإندونيسية والروبية الهندية مع تخوف المستثمرين من تتضرر هذه الاقتصادات القائمة على التصدير من الحرب التجارية المتصاعدة.

وأضاف أن السوق المحلية شهدت خلال الفترة الماضية تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفع الطلب في معظم المحافظات بنسبة 20% عدا عن المدن الكبرى مثل القاهرة.

وأوضح أن سعر جرام الذهب انخفض بنحو 3 جنيهات، حيث أصبح كالتالي:

العيار السعر

عيار (21) 602 جنيه

عيار (18) 516 جنيهًا

عيار (24) 688 جنيهًا

الجنيه الذهب 4816 جنيهًا



