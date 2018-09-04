علاء مبارك: هذا«الهاشتاج»ترك أثرًا كبيرًا في نفوسنا

04 سبتمبر 2018 - 07:18 م

وجه علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، الشكر إلى أحد النشطاء السعوديين ويدعى منذر آل الشيخ مبارك، بسبب إطلاقه «هاشتاج» يدعم والده ويذكر مواقفه التي وصفها بأنها كانت داعمة للقضايا العربية.

وقال «منذر» : أشكر كل من شارك في الهاشتاق الذي أطلقته وحمل #سلامتك_يا_حسني_مبارك وهو الذي أثبت للعالم أن للرئيس #حسني_مبارك مكانة كبرى في نفس كل عربي ومصري شريف ليت علاء مبارك ينقل له هذا الحب والدعاء ليعلم أن الأمة بها من الخير الكثير وتحفظ حقوق كرامها».

ورد عليه نجل مبارك قائلًا : الأخ الفاضل منذر ، لقد ترك الهاشتاق الذي أطلقته # سلامتك يا حسني مبارك … أثرا كبيرا في نفوسنا تعجز الكلمات عن وصفه ، فنقل كم الحب والاحترام والدعاء لوالدي ، شكرًا لك و لكل من ساهم في نقل هذا الشعور الطيب ، لكم جميعا كل التقدير والاحترام .