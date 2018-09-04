» بالصور.. «الخطيب» يحقق أمنية مشجعة أهلاوية

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هاجر محمد، إحدى مشجعات النادي الأهلي
هاجر محمد، إحدى مشجعات النادي الأهلي

خالد الشرقاوي

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استقبل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، هاجر محمد، إحدى مشجعات النادي من ذوي الاحتياجات الخاصة في حضور محمد الجارحي، عضو مجلس الإدارة.

وجاءت الزيارة بناء على دعوة لمشجعة النادي التي كتبت على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أنها تتمنى زيارة النادي الأهلي، وتحلم بمقابلة محمود الخطيب، تم التواصل معها وتوجيه الدعوة لها لزيارة النادي.

وقام محمود الخطيب بالترحيب بها والتقاط الصور التذكارية معها، في حضور عبدالعزيز عبدالشافي، المدير الرياضي للنادي، وخالد بيبو مدير قطاع الأكاديميات اللذين حرصا على الترحيب بها داخل النادي.

وعبرت هاجر محمد عن سعادتها البالغة بتحول حلمها إلى حقيقة، ووجهت الشكر للخطيب وأعضاء مجلس الإدارة على الاستجابة السريعة والسماح لها بزيارة النادي.



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