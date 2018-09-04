«السيسي» أول رئيس مصري يزور أوزبكستان بعد «عبد الناصر»

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السيسي

عبدالناصر

اوزباكستان

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أوزبكستان، تعتبر أول زيارة لرئيس مصري بعد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الثلاثاء، أن منذ الخمسينيات لم يذهب أي رئيس مصري إلى أوزباكستان، مشيرًا إلى أن مصر تقتحم أماكن في الخريطة الجغرافية لتحقيق أهداف اقتصادية وسياسية واستراتيجية.

وأوضح "الديهي"، أن الرئيس السيسي خلال زياراته دائمًا يتوسط القادة الأفارقة بشكل قيادي وريادي، متابعًا "زيارة السيسي للصين من أنجح الزيارات الخارجية لمصر خلال الفترة الماضية".



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