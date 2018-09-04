السكة الحديد: المواطن سيشعر بتحسن في الخدمة قريبًا

04 سبتمبر 2018 - 07:34 م

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إنه يقوم بتنشيط العامل البشري بالمرور على الأماكن الحيوية بمرفق السكة الحديد، مشيرًا إلى أن هذا المرفق حيويًا، ولابد من توافر به الانضباط قبل أي شيء.

وأضاف "رسلان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المُذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الثلاثاء، أن السكة الحديد بها إمكانيات بشرية كثيرة، ولكن ينقصهم الانضباط في العمل، متابعًا "الركاب اللي بيجولنا بيكونوا واثقين فينا، فلابد أن نكون على قدر هذه الثقة بالانضباط والتشغيل والكفاءة في العمل، ولكن في ناس مش عاوزة السكة الحديد تطلع لقدام".

وأوضح رئيس هيئة السكة الحديد، أن هناك تطوير ضخم للغاية بمنظومة المرفق، والمواطنين سيشعرون بتحسن ملحوظًا في الخدمة قريبًا.