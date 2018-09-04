ذهبت لإجراء عملية «الزائدة».. فأصبحت معلقة بين الحياة والموت

استمرارا لمسلسل الإهمال الطبي، دخلت الطفلة سعاد محمود السيد ابنة الـ7 سنوات فى غيبوبة تامة عن الوعى إثر إصابتها بعدوى من العناية المركزة بمستشفى طنطا الجامعى عقب خضوعها لإجراء عملية الزائدة الدودية.

بدأت الواقعة بعدما انتقلت الطفلة سعاد من قرية كتامة التابعة لمركز بسيون لمستشفى طنطا الجامعى لإجراء عملية جراحية لإزالة الزائدة الدودية وعقب خروجها من غرفة العمليات انتقلت لغرفة العناية المركزة واستردت وعيها لمدة يوم واحد ثم دخلت فى غياب تام عن الوعى.

وقام محمد سعيد عطية العماوى خال الطفلة المريضة بتحرير محضر بالواقعة رقم 5 أحوال بتاريخ 4- 9 -2018 واتهم فيه قسم الجراحة والعناية المركزة بالمستشفى الجامعى بالإهمال والتسبب فى دخول نجلة شقيقته فى غيبوبة وحالة صحية سيئة جعلتها بين الحياة والموت.



