محمد فضل
أعلن تامر مرسي رئيس مجلس إدارة شركة إعلام المصريين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي عن التعاقد مع الإعلامي توفيق عكاشة مع قناة الحياة لمدة 3 سنوات.
ونشر "مرسي" عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة له مع "عكاشة"، وياسر سليم نائب رئيس شركة "إعلام المصريين"، وعلق عليها: "د/ توفيق عكاشة يتعاقد مع قناة الحياة لمدة 3 سنوات".
وكان تامر مرسي رئيس مجلس إدارة إعلام المصريين قد تعاقد خلال الأيام الماضية مع خالد أبو بكر ولبنى عسل.
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