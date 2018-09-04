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الحياة

توفيق عكاشة

إعلام المصريين

تامر مرسي

أعلن تامر مرسي رئيس مجلس إدارة شركة إعلام المصريين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي عن التعاقد مع الإعلامي توفيق عكاشة مع قناة الحياة لمدة 3 سنوات.

ونشر "مرسي" عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة له مع "عكاشة"، وياسر سليم نائب رئيس شركة "إعلام المصريين"، وعلق عليها: "د/ توفيق عكاشة يتعاقد مع قناة الحياة لمدة 3 سنوات".

وكان تامر مرسي رئيس مجلس إدارة إعلام المصريين قد تعاقد خلال الأيام الماضية مع خالد أبو بكر ولبنى عسل.


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