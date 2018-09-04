04 سبتمبر 2018 - 07:47 م

أعلن تامر مرسي رئيس مجلس إدارة شركة إعلام المصريين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي عن التعاقد مع الإعلامي توفيق عكاشة مع قناة الحياة لمدة 3 سنوات.

ونشر "مرسي" عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة له مع "عكاشة"، وياسر سليم نائب رئيس شركة "إعلام المصريين"، وعلق عليها: "د/ توفيق عكاشة يتعاقد مع قناة الحياة لمدة 3 سنوات".

وكان تامر مرسي رئيس مجلس إدارة إعلام المصريين قد تعاقد خلال الأيام الماضية مع خالد أبو بكر ولبنى عسل.